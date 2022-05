OM wil werkstraffen voor leuren met radioactief afval

Eind mei 2018 werd een groot onderzoek opgetuigd omdat de partij uit Wolvega was verdwenen. Ergens in Nederland lag een potentieel gevaarlijke partij radioactief afval, zo vreesden de autoriteiten. De partij werd uiteindelijk aangetroffen op het terrein van de Friese schroothandelaren Johan N. (60) en zijn 33-jarige zoon Danny N. Zij kochten eind januari 2018 in Antwerpen een passagiersschip waarvan na de sloop 25 ton aan zogeheten ballastblokken achterbleef. Toen het materiaal radioactief bleek, had de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingeseind moeten worden. Maar dat gebeurde hier niet, bleek woensdag in de rechtbank in Zwolle uit het dossier. De partij werd bij diverse schroothandelaren in het noorden van het land aangeboden.

Goedkope oplossing

Handelaar Jeroen de V. uit Emmen vervoerde de partij meerdere keren, zo stelde het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk bood Steenwijker Nicolaas K. een kleine partij in mei 2018 aan in Wolvega waarna de detectiepoorten afgingen. Omdat de partij van zijn terrein in Steenwijk afkomstig was, vorderde de politie zijn camerabeelden. Uit onderzoek en uit tapgesprekken blijkt dat K. deze beelden kort erna gewist heeft, zei de officier van justitie. „De heren wisten dat de partij radioactief was maar ze zochten een goedkope oplossing.” Ze eiste werkstraffen van 120 uur tegen Johan N, Danny N. en tegen K. Ze eiste 180 uur tegen De V. Het leuren met radioactief afval is potentieel gevaarlijk, zei ze.

Het RIVM concludeerde dat de partij radioactief is, maar dat het materiaal geen direct gevaar vormde voor mens, dier en milieu. „Maar dat wist u niet toen u ermee aan het slepen was”, zei de voorzitter. Vader en zoon wisten pas later dat de blokken radioactief waren, zeiden ze. Het was juist De V. die dit al langer wist. De V. ontkende dit op zijn beurt.

Het vonnis volgt op 13 juni.