Toestand drenkelingen Dordrecht zorgelijk

Drie duikteams gingen in de haven op zoek naar de twee personen. Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond half vier. Ⓒ GOOGLE MAPS

DORDRECHT - De twee drenkelingen waarvoor maandagmiddag in de 3e Merwedehaven in Dordrecht een zoekactie was, zijn uit het water gehaald. Ze zijn volgens een woordvoerder van de brandweer „onder zorgelijke omstandigheden” naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren van een bootje in het water gevallen en waren enige tijd spoorloos.