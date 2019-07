Vrouw (59) overleden na bootongeluk Dordrecht

Drie duikteams waren in de haven enige tijd op zoek naar de twee personen. Het ongeluk gebeurde maandagmiddag rond half vier. Ⓒ ETIENNE BUSINK

DORDRECHT - Een van de twee slachtoffers van het bootongeluk maandagmiddag in het 3e Merwedehaven in Dordrecht, is overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een vrouw van 59 jaar oud uit Papendrecht. Het andere slachtoffer, een meisje van zestien, ligt nog in het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel.