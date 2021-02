Röntgenfoto wijst uit: man slikte een van zijn AirPods in terwijl hij sliep

De man bleek namelijk een van zijn AirPods ingeslikt te hebben. Het ding bleek vast te zitten in zijn slokdarm, zo meldt de Daily Mail. Gauthier had ’s ochtends geprobeerd wat water te drinken, maar doordat de AirPod zorgde voor een blokkade, bleef het water in zijn keel hangen en voelde het alsof hij ging stikken. Het lukt hem het water te verwijderen door voorover te gaan hangen.

Gauthier ging overigens niet gelijk naar het ziekenhuis, hij doorliep de dag net als alle andere dagen. Wel kreeg hij in de gaten dat hij een van zijn AirPods kwijt was. Zijn familie grapte nog dat hij het ding misschien wel ingeslikt had, aangezien hij last had van zijn borst. „We lachten er samen om, maar het kwartje viel toch ook wel en toen kreeg ik het gekke gevoel dat ik hem misschien wel ’s nachts terwijl ik lag te slapen had ingeslikt.”

Gauthier en zijn vrouw besloten uiteindelijk toch maar een bezoekje te brengen aan het ziekenhuis. Het personeel was net zo verbaasd als de man toen inderdaad bleek dat er een AirPod in zijn lijf zat. Gauthier ging succesvol onder het mes. De man denkt dat het oortje op een of andere manier in zijn mond terecht is gekomen nadat hij met het ding in zijn oor in slaap was gevallen.