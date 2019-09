Na Cruijff lanceert Edgar Davids voetbaltrapveldjes 2.0

Het initiatief van Davids wordt omarmd door kinderen uit Amsterdam-Noord. Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Edgar Davids heeft in zijn oude buurtje in Amsterdam-Noord het Park des Rêves, het park van dromen, geopend. Sport, kunst, cultuur en onderwijs komen er samen. Het is een beproefd concept om jeugd, die in de wijk blootstaat aan verleidingen als drugs en criminaliteit, te helpen juiste keuzes te maken. Davids: „Maar niet op mijn manier, de buurt bepaalt.”