Lente laat nog op zich wachten: begin april wel kans op terrasweer

De temperaturen blijven deze week nog erg schommelen, zo is de verwachting. Dat past wel bij de maand maart maar deze schommelingen zijn wel sterker dan andere jaren. De laatste twee weken van deze maand zal de grens van koude en zachte lucht in de buurt van ons land blijven, maar het ziet er naar uit dat het vaker zacht is dan koud. ,,Maar juich niet te vroeg, want met die temperatuurwisselingen zijn ook veel regengebieden en buien actief. Hierdoor verlopen de zachte dagen vaak ook behoorlijk nat”, aldus Weeronline.

Paraplu

De paraplu zal niet altijd gebruikt hoeven worden. Tussendoor is er best kans op een droge dag of dagdeel. ,,Zeker in de laatste dagen van maart, als de zomertijd net is begonnen, lijkt de kans op droge momenten toe te nemen. En als de zon dan even doorbreekt is het snel lekker en kan vitamine D worden opgedaan.”

De temperatuur schommelt deze dagen zo tussen de 10 en 15 graden, maar breekt de zon door dan kan het gemakkelijk nog wel wat warmer worden. En dat is hoger dan het gemiddelde van 10-12 graden voor het einde van maart.

De echte ommekeer wordt in het begin van april verwacht, volgens Weeronline. Voor de eerste helft van april worden normale neerslaghoeveelheden voorzien en dat is goed nieuws, want april is gemiddeld de droogste maand van het jaar. Normale tot iets bovennormale temperaturen zijn daarbij het meest waarschijnlijk. ,,Gemiddeld wordt het in de eerste helft van april 12-15 graden. Met een zonnetje erbij kan het dan al heel lekker zijn.”