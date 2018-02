Moordende tuinman kluste bij als kerstman

De politie maakte eind vorig maand bekend dat ledematen van de slachtoffers zijn gevonden in grote plantenbakken. De bakken stonden in een tuin waar McArthur zijn gereedschap mocht stallen. Na de vondst zijn alle details uit het leven van de tuinman groot nieuws in Canada. Zo werden op zijn telefoon dating-apps gevonden. Mogelijk gebruikte hij die om zijn slachtoffers te lokken.

„Hij werd als kerstman ingehuurd via een evenementenbureau”, laat het winkelcentrum nu weten tegenover CNN. „Er zijn nooit klachten over hem bij ons binnengekomen.” Volgens Canadese media zette McArthur, gehuld in zijn kerstmanoutfit, foto’s met klanten op zijn Facebook-account.