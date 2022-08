Vrouw op fiets overleden door aanrijding met vrachtwagen Gelderland

Binnenland

Nederlands jongetje (5) voor ogen ouders aangereden in Italië: ’Geschreeuw van moeder was hartverscheurend’

Een Nederlands jongetje (5) is dinsdag aangereden op een parkeerplaats in de buurt van het Comomeer in Italië. Het drama speelde af voor de ogen van zijn ouders. Het kind is zwaargewond met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en verkeert momenteel in kritieke toestand. Omstanders verklaren a...