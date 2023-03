Edenaar (29) opgepakt na raadselachtige dood 45-jarige Belg

De politie meldde twee weken geleden al dat het lichaam van de man ’s nachts onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen. Hij werd toevallig gevonden door agenten tijdens een surveillance op een parkeerplaats langs de Apeldoornsestraat op de Stroeze Zand richting Garderen, aan de rand van het bos. De omgeving werd direct afgezet met linten en schermen.

Volgens de politie volgen er mogelijk meer aanhoudingen. „Een team van ruim dertig rechercheurs werkte de afgelopen weken aan het onderzoek”, aldus de politie Gelderland. „Het vergt tijd om alle scenario’s uit te lopen. Dat is de reden dat we niet altijd direct naar buiten kunnen treden met informatie.” Ook is er buurt- en forensisch onderzoek gedaan.

De politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat het slachtoffer in de laatste dagen voor zijn dood heeft gedaan en of er opvallende dingen zijn gezien in de omgeving. Er kwamen al 45 tips binnen over de zaak. „Hoe klein de informatie ook lijkt, het kan van groot belang zijn in het onderzoek.”

