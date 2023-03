Slachtoffer per toeval aangetroffen op verlaten parkeerplaats Edenaar (29) opgepakt na raadselachtige dood 45-jarige Belg

Door Onze redactie

Ⓒ persbureau heitink

VOORTHUIZEN - Een 29-jarige man uit Ede is woensdag aangehouden in verband met het onderzoek naar de overleden Belgische man in het Gelderse Voorthuizen, meldt de politie. De 45-jarige Belg werd in de nacht van 12 op 13 februari dood gevonden in een auto op een verlaten parkeerplaats. De politie tast nog in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld.