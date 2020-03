Koninklijke familie mijdt sociale contacten zoveel mogelijk

In de gemeente Lech blijkt volgens de RVD sprake te zijn van vijf bevestigde coronabesmettingen, waarvan de bron niet direct duidelijk is. Het RIVM adviseert in dat soort gevallen twee weken lang nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten zo veel mogelijk te beperken.

„Hiermee wordt bedoeld dat iemand die niet ziek is zoveel mogelijk thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon zelf niet besmet is. In het geval van het coronavirus duurt die periode maximaal twee weken”, aldus de dienst. Er is binnen het koninklijk gezin geen sprake van gezondheidsklachten.