Emirates betaalt begrafenis als passagiers sterven door corona

Het gaat om een maximumbedrag van 150.000 euro voor medische kosten. Voor quarantaine in een hotel kun je twee weken lang rekenen op 100 euro per dag. Mocht je overlijden, dan krijgen je nabestaanden een extra 1500 euro.

Het aanbod geldt per direct, zo meldt de BBC, en is tot 31 dagen na de start van de reis geldig. Eind oktober wordt de actie stopgezet. Iedereen kan er gebruik van maken, ongeacht welke klasse je vliegt en gaat automatisch in, je hoeft je niet te registeren.

De luchtvaartsector wordt hard getroffen door het coronavirus. Bij Emirates worden 9000 mensen ontslagen. „We weten dat mensen ernaar verlangen om weer te vliegen nu overal ter wereld grenzen geleidelijk weer opengaan, maar ze zoeken flexibiliteit en zekerheid als er iets onverwachts tijdens hun reis gebeurd”, aldus de voorzitter van de Emirates Group, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.