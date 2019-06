Overlast en schade door noodweer

Heeft u mooie, heftige of indrukwekkende beelden gemaakt tijdens of na de storm? Stuur die naar ons op via onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952. Bedankt!

In Gelderland was veel hinder door ongevallen bomen. Vooral in de gemeente Rheden is de schade groot na een windhoos, meldde de brandweer. Tientallen auto’s zijn beschadigd en zeker tien woningen. Het treinverkeer is op meerdere plekken in de provincie niet mogelijk. Tussen Apeldoorn en Deventer is een bovenleiding kapot. Zeker tot 13.30 uur woensdag kunnen er geen treinen rijden.

Een grote boom langs de Vogelenzangseweg (Noord-Holland) is dinsdagavond getroffen door de bliksem. Ⓒ Rowin van Diest

Ook tussen Eindhoven en Weert en Eindhoven en Venlo is in de ochtend nog geen treinverkeer mogelijk, omdat ProRail omgevallen bomen van het spoor moet verwijderen.

Deze boerderij in Nijelamer (Friesland) raakte zwaar beschadigd door een windhoos. Ⓒ ProNews

Een automobilist in Arnhem zag op de donkere weg een omgevallen boom over het hoofd en botste er vol op. Ⓒ Persbureau Heitink

In Deventer raakte een kermisattractie beschadigd, meldde veiligheidsregio IJsselland. Die sprak van ongeveer honderd meldingen. In Zwartsluis viel een boom op twee rijdende auto’s. Hierbij raakten vier mensen gewond. Drie inzittenden werden behandeld door ambulancepersoneel een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. In Emmeloord raakten veel huizen en auto’s beschadigd door een windhoos.

In de Emmeloordse woonwijk De Erven veroorzaakte een windhoos een enorme ravage aan en om tientallen woningen. Ook werd een boom aan de Espelerlaan door de bliksem getroffen, wat tot een wegversperring leidde. Ⓒ GinoPress B.V.

Op de Zuiderweg in Noordwolde zijn vier bomen omgewaaid en op twee huizen, een schuur en een auto terecht gekomen. Ⓒ Anton Kappers

In de loop van de nacht waren er veel meldingen van stormschade uit de provincie Friesland. De brandweer rukte uit voor schuren die in brand waren geraakt in Oosterwolde en Steggerda.

Op een pleintje aan de Pieter de Hoochstraat in Ommen was de wind zelfs zo sterk dat een geparkeerde caravan werd opgetild en kantelde. Ⓒ GinoPress B.V.

