Beveiliging tbs-kliniek Poortugaal schoot tekort bij ontsnapping

In TBS-kliniek de Kijvelanden vond eerder dit jaar een gijzeling plaats waarna Danny M. ontsnapte. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

POORTUGAAL - De gijzeling en ontsnapping in de tbs-kliniek in Poortugaal in maart van dit jaar was mogelijk doordat meerdere zaken niet op orde waren. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid was er sprake van een gebrekkige toegangscontrole, functioneerde een afdelingsteam niet goed genoeg en waren de bouwkundige en elektronische voorzieningen in de kliniek niet voldoende om een gijzeling te vertragen en te isoleren.