Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Het kabinet wil weten wil weten welke informatie er bij welke overheidsdiensten was over bedreigingen aan het adres van de misdaadverslaggever en hoe daarop geacteerd is. Het onderzoek moet in september zijn afgerond.

Van De Vries, die na de moordaanslag nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis ligt, is bekend dat hij aangaf niet beveiligd te willen worden. Tegelijkertijd heeft de staat een zorgplicht. Die twee zaken botsen met elkaar.

De vraag is of De Vries en de overheid afspraken hebben gemaakt over zijn beveiliging. In de wet staat dat de overheid mensen niet kan dwingen om beveiliging te accepteren. Soms wordt door de overheid vastgelegd welke medewerking de staat van bedreigde personen verwacht. Het is aan Joustra om uit te zoeken hoe het nu daadwerkelijk zit. Joustra was eerder voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.