Premium Het beste van De Telegraaf

Op pad in de meest multi-culti straat van Engeland: een mengelmoes van talen én problemen

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Sam Mohammed Ⓒ De Telegraaf

Londen - De Britse immigratie bereikte vorige week een nieuw hoogtepunt. In Barton Street in Gloucester zijn ze er wel aan gewend. Volgens Britse media is het de cultureel meest gediversifieerde straat van het land, waar meer dan zeventig verschillende talen worden gesproken.