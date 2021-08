Taliban: buitenlanders registreren zich bij ons of verlaten Kabul

De Amerikaanse ambassade is al door het grootste deel van het personeel verlaten. Ⓒ REUTERS

KABUL - Buitenlanders in Kabul moeten de stad verlaten of zich in de komende dagen registreren bij de Taliban. Dat zei een functionaris van de fundamentalistische groep, die volgens persbureau Reuters verklaarde dat de hoofdstad is omsingeld. De luchthaven zou wel open mogen blijven.