Taliban: geleerden gaan zich over vrouwenrechten buigen

Dat is heel anders dan de woordvoerder die dinsdag zei dat vrouwen niet per se een boerka aan moeten en dat ze naar school en werk mogen blijven gaan. In veel gebieden buiten de hoofdstad Kabul komen steeds meer verhalen naar buiten dat vrouwen niet meer mogen werken en niet meer alleen over straat mogen. Ook zouden vrouwen in elkaar worden geslagen als ze dit toch doen.

De Taliban willen de sharia invoeren in Afghanistan en het land volgens dat islamitische recht besturen. De moslimextremisten deden dit ook in hun eerste periode aan de macht, van 1996 tot 2001. In die periode hadden vrouwen amper rechten.

Platteland

Buiten de hoofdstad Kabul lijken de Taliban veel harder op te treden dan in de hoofdstad, mogelijk vanwege de internationale aandacht voor de stad. Woensdag werden zeker drie mensen doodgeschoten bij protesten in Jalalabad, tientallen mensen raakten gewond. Demonstranten vervingen de witte vlaggen van de Taliban voor de groen-rood-zwarte vlag van Afghanistan.

Een leidinggevende binnen de jihadistische organisatie zei dat het land op dezelfde manier bestuurd gaat worden als de eerste keer. Er komt een raad die het dagelijkse bestuur op zich neemt met een leider daarboven. Dat wordt waarschijnlijk Haibatullah Akhundzada, een belangrijke leider van de Taliban.

De Taliban wil dat buitenlanders die in Afghanistan blijven, zich komen registreren. De terreurbeweging kreeg de regering van president Ashraf Ghani met een bliksemoffensief op de knieën. Leden van de Afghaanse strijdkrachten zouden met rust worden gelaten.