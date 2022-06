Kabinet: asielzoekers opvangen op cruiseschepen

Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een van de plannen is om vier mega-opvanglocaties op te tuigen, met in elk daarvan plaats voor ten minste 1.000 asielzoekers. Zij zouden dan in tenten, sporthallen of op het water in cruiseschepen kunnen worden opgevangen. Het kabinet heeft daarbij twee zeecruiseschepen concreet op het oog. Het gaat volgens de staatssecretaris niet om opvang op zee; de schepen kunnen dan in Amsterdam aan ’t IJ komen te liggen, of op de Maasvlakte. De cruiseschepen lenen zich goed voor noodopvang, zegt de VVD-bewindsman, omdat er afgesloten ruimtes zijn, met voldoende faciliteiten als sanitair en keukens. In Rotterdam ligt al een schip waarop Oekraïners worden opgevangen.

De plannen voor opvang in prefab tenten komen niet van de grond, lichtte staatssecretaris Van der Burg (Asiel) toe in de Tweede Kamer.

Het gaat om een plan voor de langere termijn. Al langer is bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid met enkele gemeenten in gesprek is over locaties waar minimaal duizend asielzoekers een paar maanden kunnen blijven. „Grootschaliger opvanglocaties kunnen voor een belangrijk deel voor verlichting zorgen op de asielopvang, voornamelijk in Ter Apel” zegt een woordvoerder van Van der Burg. „Het gaat erom dat we zo snel mogelijk en op een duurzame manier, rust brengen in het asielsysteem.”

Bekijk ook: Zeker 100 mensen overnachten op stoel in aanmeldcentrum Ter Apel

Gesprekken over een tweede aanmeldcentrum, ook om Ter Apel te ontlasten, worden volgende week voortgezet, zei de staatssecretaris in reactie op de blijvende problemen in Ter Apel, waar in de nacht van dinsdag op woensdag weer veel asielzoekers op stoelen moesten slapen. „We zitten opnieuw vol in Ter Apel”, erkent de staatssecretaris. „Er hebben weer mensen geslapen op stoelen.”

Van der Burg meldde vorige week dat er per 1 juni een oplossing was gevonden voor de problemen in Ter Apel. Bij toerbeurt zouden telkens vier veiligheidsregio's twee weken lang elk 150 opvangplekken regelen. Dit blijkt nu onvoldoende, ziet de staatssecretaris. „Het rouleringssysteem is van de grond gekomen. Vier veiligheidsregio's hebben 600 plekken gerealiseerd." Die zitten nu vol, en de maatregel is onvoldoende. „Het probleem is nog niet opgelost; die 600 extra plekken blijken niet genoeg te zijn."

De staatssecretaris heeft de veiligheidsregio's nu gevraagd daar zo snel mogelijk zes keer 150 van te maken; zes veiligheidsregio's die elk 150 asielzoekers opvangen waarmee er 900 extra plekken beschikbaar komen. Bottleneck zijn de statushouders die recht hebben op een huis, maar vanwege een gebrek aan woonruimte, noodgedwongen in asielzoekerscentra moeten blijven, stelt Van der Burg. „Ze kunnen gewoon niet weg.” Bovendien willen niet alle veiligheidsregio’s meewerken. Dinsdag liet de regio Noord-Holland-Noord weten wel statushouders versneld te willen opvangen, maar geen extra asielzoekers.