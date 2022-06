Kabinet zoekt naar grote locaties door aanhoudende problemen bij opvang asielzoekers

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Een van de plannen is om vier mega-opvanglocaties op te tuigen, met in ieder daarvan plaats voor ten minste 1000 asielzoekers. Zij zouden dan in tenten, sporthallen of op het water kunnen worden opgevangen.

Ingewijden melden dat het om plannen gaat om Ter Apel te ontlasten en dat nog niet zeker is welke optie uiteindelijk wordt gekozen. Er zou nog worden overlegd met gemeenten. dat zou op z’n vroegst volgende week tot een uitkomst leiden.

Gesprekken over een tweede aanmeldcentrum, ook om Ter Apel te ontlasten, worden volgende week voortgezet, zei de staatssecretaris in reactie op de blijvende problemen in Ter Apel, waar in de nacht van dinsdag op woensdag weer veel asielzoekers op stoelen moesten slapen.