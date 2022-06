Kleuter te water geraakt bij uitstappen waterdraaimolen Toverland

Het incident gebeurde omstreeks 15:30 uur. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd, die landde even later op de parkeerplaats.

Het gebeurde bij attractie Tolly Molly. De jongen stapte uit de waterdraaimolen toen deze nog in werking was en raakte te water. Een medewerker heeft vervolgens op de noodknop gedrukt waarna de jongen in veiligheid kon worden gebracht.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. De attractie blijft dinsdag gesloten.

Tolly Molly

De Tolly Molly staat in het gebied ‘Magische Vallei’ en is gebouwd in 2013. Er kunnen twee personen in een bootje waarvoor je minimaal 100 centimeter lang moet zijn.