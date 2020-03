Twijfel over zomervakantie

De feestdagen en meivakantie moeten volgens het kabinet al als verloren worden beschouwd. De zorgen onder de bevolking groeien volgens het NBTC-rapport snel. ,,Dat heeft een sterk negatief effect op de behoefte om te reizen. Dat geldt ook voor buitenlandse bezoekers aan ons land. Het raadplegen van de website holland.com is fors afgenomen. De bezettingsgraad van hotels is gedaald naar gemiddeld 12%. De verwachting is dat dit verder zal kelderen.”

’We moeten verder kijken’

In een week tijd is de perceptie van bijvoorbeeld Duitsers, de grootste groep toeristen om Nederland te bezoeken, volgens een NBTC-woordvoerder compleet omgeslagen. ,,De virusdreiging heeft alles rigoureus veranderd. De meesten willen even niet meer op pad en passen hun reisintenties aan.”

Wel is toeristisch Nederland volgens haar druk bezig met een nieuw plan de campagne om ons land open te stellen voor toerisme als de coronacrisis is bezworen. ,,We weten niet wanneer dat zal zijn, maar we moeten niet bij de pakken neerzitten en verder kijken. We begrijpen de grote onzekerheid, maar iedereen moet door”, aldus de zegsvrouw.

Het aantal boekingen voor een vakantie in Nederland is volgens de enquête tot bijna nul gereduceerd. Dat gaat zware consequenties krijgen voor het toeristisch bedrijfsleven, is de vrees van koepelorganisaties Gastvrij Nederland en Hiswa-Recron.