Partijleiders botsen over migratie: ’Rutte gedraagt zich als natte vaatdoek’

De drie partijen liggen mijlenver uit elkaar als het gaat om asiel en migratie, bleek andermaal tijdens een EenVandaag-verkiezingsdebat. Kuiken vindt dat Rutte wegloopt voor problemen in Nederland, Wilders vindt dat de VVD’er slap optreedt en de bekritiseerde premier klaagt dat ze allebei maar tetteren in zijn oor.

„Het ontbreekt aan urgentie en daadkracht”, klaagt Wilders. „U kunt naar mevrouw Meloni gaan tot u een ons weegt. We moeten onze eigen grenzen bewaken door Schengen tijdelijk op te zeggen.” Voor die oplossing zegt Rutte weinig te voelen. „We moeten de grenzen Europees bewaken”, reageerde hij. „Anders is het dodelijk voor onze economie.”

Rutte pronkte vooral met de Turkije-deal waaraan hij in 2016 meewerkte en verwijt Wilders uitsluitend te roepen vanaf de zijlijn. De VVD’er haalde ook uit naar PvdA-leider Kuiken. „De PvdA is een hofleverancier van de PVV. Als u strenger was geweest op migratie, had de PVV in volkswijken niet zoveel stemmen gekregen. Want dan waren ze bij uw partij gebleven.”

Denemarken

Rutte vindt dat Kuiken een voorbeeld moet nemen aan de Deense versie van de PvdA. „Uw partijgenoot - van de Deense arbeiderspartij - voert wél een fatsoenlijk streng migratiebeleid. Ik daag u uit dat ook te doen, GL los te laten en kiezers weg te halen bij Wilders.” Een opmerkelijke oproep omdat Denemarken door een zogeheten ’opt out’ niet gebonden is aan asielregels waaraan Nederland zich wél moet houden. Juist daarom wijst het kabinet het ’Deense model’ altijd van de hand. „Ik heb aan de ene kant meneer Wilders tetteren en aan de andere kant mevrouw Kuiken, daar moet ik dan chocola van maken”, zei Rutte.

Zeven landelijke partijleiders gingen met elkaar in debat: Rutte (VVD), Kaag (D66), Wilders (PVV), Hoekstra (CDA), Marijnissen (SP), Kuiken (PvdA) en Van der Plas (BBB). Zelden leverde een debat zo weinig verrassingen op. De partijleiders kwamen voornamelijk met open deuren of punten die zij al vaker aanhaalden tijdens hun campagnes. In de staart van het debat viel nog op dat CDA-leider Hoekstra opwierp om volgend jaar het prijsplafond en kindgebonden budget te verlengen.