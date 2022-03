Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Is er sprake van een Russische terugtocht? Waarnemers sceptisch

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Een bewoner passeert een kapotgeschoten Russische artillerievoertuig bij Trostianets. Ⓒ AFP

Amsterdam - Is er sprake van een Russische terugtocht bij Kiev of is het simpelweg een hergroepering omdat Poetins opmars daar gestuit is? Westerse en Oekraïense waarnemers zijn zeer sceptisch over de „drastische beperking van de activiteiten rond Kiev en Tsjernihiv” die het Russische ministerie van Defensie dinsdag bekend maakte.