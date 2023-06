Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is echt overleven nu’ Geen duurzame droomvilla, maar een schuld van 280.000 euro: Ruud en Nanda zitten in de ellende

Door Marten Visser Kopieer naar clipboard

Ruud en Nanda met de kinderen op de plek waar hun duurzame villa had moeten komen. Ⓒ AANGELEVERD

HIPPOLYTUSHOEF / MEDEMBLIK - Met de twee kinderen op een kamertje bij de (schoon)ouders in huis, in plaats van in een mooie duurzame villa. En een schuld van 280.000 euro op de koop toe. Het leven van Ruud Kaag en zijn partner Nanda staat op zijn kop. Door het faillissement van de aannemer (uit het oosten van het land) die hun droomhuis zou gaan bouwen zitten zij met de gebakken peren.