Verslaggever in Florida doodgeschoten tijdens reportage over eerdere moord

Om 11.00 uur plaatselijke tijd kwam de melding binnen dat de vrouw was neergeschoten. Toen de verslaggever met zijn cameraploeg rond 16.00 uur ter plaatse was kwam de verdachte terug en opende nogmaals het vuur. Daarbij kwam de verslaggever om het leven. Twee anderen, een andere journalist en een fotograaf, raakten gewond. De fotograaf ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

9-jarig meisje

Vlak na de tweede schietpartij zou de verdachte een huis in de buurt zijn binnengedrongen waar hij ook een 9-jarig meisje en haar moeder zou hebben neergeschoten. Het meisje overleed aan haar verwondingen, haar moeder vecht in een ziekenhuis voor haar leven.

De plaatselijke politie heeft een 19-jarige man gearresteerd. Hij wordt verdacht van de drie schietpartijen. De man zou een waslijst met delicten op zijn naam hebben staan, waaronder inbraken, verboden wapenbezit en mishandeling met een dodelijk wapen. Hij was in het bezit van een vuurwapen tijdens zijn arrestatie.

Over zijn motief is nog niet veel bekend. Het eerste slachtoffer was een bekende van de verdachte, maar zijn motief voor de overige schietpartijen is onduidelijk.