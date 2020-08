’Scheveningen lijkt wel een warzone’

Den Haag - De gemeente Den Haag staat met man en macht klaar om direct in te grijpen in Scheveningen, mocht dit weer nodig blijken. Dit is de reactie op een weekeinde vol incidenten in de overvolle badplaats. „Het leek wel een warzone”, aldus een van de bewoners. Maandagavond escaleerde de boel met een dodelijke steekpartij op de Pier.