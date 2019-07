Straat in Wales nu steilste ter wereld: iets voor de Tour?

De straat is dinsdag opgenomen in het Guinness Book of Records en verdreef de Baldwinstraat in het Nieuw-Zeelandse Dunedin uit het boek die een stijgingspercentage van 35 heeft. De bewoners in Wales hadden hun straat zelf aangemeld.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik