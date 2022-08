Man (25) ontsnapt uit cel België: ’Toilet afgebroken en door gat in de muur gekropen’

De ontsnapping gebeurde maandagnacht. De cel had een wc en achter de spoelbak van het toilet was een gat, een uitsparing in de muur. De opgepakte crimineel zag dat, trok de spoelbak naar beneden en ontsnapte via het gat uit zijn cel. „Via een raam of deur is hij uiteindelijk buiten geraakt”, zegt Jean-Marc Goessens, woordvoerder van de politiezone Brussel-West. „Hij is niet via de voordeur buiten gekomen, want daar zit iemand die de wacht houdt.”

Hoe de man onopgemerkt een toilet in zijn cel kon afbreken, is inmiddels ook duidelijk. „De camera in de cel was defect. We hebben zijn ontsnapping pas later vastgesteld. Hij moet tussen 12 en 1 gevlucht zijn.”

Spectaculair

De man was maandag opgepakt. „De man is een crimineel die voorwaardelijk vrij was. Omdat hij geen vaste woonplaats meer had, wilden we hem weer arresteren en naar de gevangenis brengen. Maar hij is op spectaculaire wijze ontsnapt”, zegt Tom Janssens van het parket van Kortrijk.

Ingereden op de politie

De ontsnapte man een flink strafblad. Ook was hij bij zijn arrestatie in het bezit van cocaïne. Hij heeft ook ooit op politiemensen ingereden na een achtervolging.