Hand van Britse toerist in maag van haai gevonden

De Afrikaanse tijgerhaai is levensgevaarlijk. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Buiten-Beeld

Réunion - Een verdwenen Britse toerist die dit weekend een duik nam in de Indische Oceaan is aangevallen door een haai. De hand van de man zou zijn teruggevonden in de maag van een haai die daags na de vermissing bij het strand werd gedood.