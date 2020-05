Ruim 12,5 miljoen aan cash in woning Eindhoven: ’Ik schrok me kapot’

De woning in Eindhoven waar ruim 12,5 miljoen euro aan cash werd gevonden. Ⓒ De Telegraaf

Eindhoven - „Ik kwam vier rechercheurs in de kelder tegen, met bivakmutsen op. Ze legitimeerden zich wel gelukkig. Ondertussen stond de hele straat vol met politiebusjes”, zegt een bewoner van het appartementencomplex in Eindhoven waar vrijdag ruim 12,5 miljoen euro aan cash werd gevonden. De 35-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van witwassen.