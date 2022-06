Buitenland

Eerste Pride-optocht in Bangkok gehouden sinds 2006

In de Thaise hoofdstad Bangkok is zondag voor het eerst sinds 2006 een Pride-optocht gehouden. De tocht, genaamd Naruemit Pride 2022 - ’naruemit’ betekent ’creatie’ in het Thais - was georganiseerd door een coalitie van ngo’s, met steun van de nieuwe gouverneur van de stad, Chadchart Sittiput.