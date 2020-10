Kitten in dichtgeknoopte plastic tas gedumpt in Rotterdamse vuilcontainer

Ⓒ Dierenopvangcentrum Vlaardingen

Rotterdam - Een vijf weken oude kitten is donderdagavond in een dichtgeknoopte plastic tas gedumpt in een vuilcontainer aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. Het jonge dier is opgevangen door Dierenopvangcentrum Vlaardingen en inmiddels ondergebracht bij een gastgezin in Gouda.