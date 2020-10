Cocaïne vermomd als ’Covid-hulppakket’ in omloop

Dat laat de politie weten. Agenten hebben dinsdag 300 kilo coke ontdekt in een verborgen ruimte van een snelle motorboot. Dat gebeurde in de haven van Breskens.

„Niet veel later spoelde op het strand bij Zoutelande een tas aan met ongeveer vijftig kilogram cocaïne”, laat de politie weten. „Het vermoeden bestaat dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben, want de drugs aan boord van de motorboot zijn vermoedelijk uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord is gezet.”

De motorboot is in beslag genomen, de opvarenden uit Urk (32 jaar), Kampen (55 jaar) en Zwolle (31 jaar) zijn aangehouden. Hun woningen zijn nog doorzocht. Daar is onder meer een vuurwapen aangetroffen.

De motorboot is weggesleept. Ⓒ Politie

De mannen zitten vast in beperking en mogen enkel contact hebben met hun advocaat.