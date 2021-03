Mysterieuze loodzware kluis midden op straat gevonden in Helmond

De kluis zou volgens omwonenden al uren op de weg hebben gelegen. Buurtbewoners hebben eerder op de avond wel een harde knal gehoord, maar sloegen daar niet direct op aan, meldt onder meer het Brabants Dagblad. Nadat de kluis werd gevonden werd de politie ingeschakeld.

Ook de agenten stonden voor een raadsel. Het is niet bekend of er iets in de kluis zit, want de deur zit potdicht en goed op slot. Het heeft er alle schijn van dat de kluis van een voertuig is gevallen. Om de kluis zit nog een spanband met een haak. Mogelijk dat er bij het vervoer iets is losgeschoten en iemand de kluis onderweg is verloren.

Ⓒ AS Media

In eerste instantie werd de hulp van de brandweer ingeroepen om de kluis te bergen, maar die kon het gevaarte niet van zijn plaats krijgen. Uiteindelijk werd een bergingsbedrijf ingezet om de kluis van de straat te halen.

Waar de loodzware kluis vandaan komt, is vooralsnog een raadsel. De politie gaat onderzoek doen naar de herkomst.