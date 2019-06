Enorme vliegenzwermen teisteren dorpen in Rusland

De enorme zwermen insecten die de dorpen overspoelen doen nog het meest denken aan een scene uit een horrorfilm. De Russische staatstelevisie maakte beelden van de dikke wolken zwarte vliegen die door het dorpje zoemen of krioelen, meldt Nieuwsblad.

„We kunnen onze was niet buiten te drogen hangen. De ramen openzetten is er ook niet meer bij, laat staan dat we nog lekker buiten kunnen zijn”, klaagt een inwoonster uit een van de geteisterde dorpen.

Op beelden is te zien hoe een man hopen dode en stervende vliegen van de vloer van zijn huis veegt. „Elke dag zijn er genoeg dode vliegen om emmer te vullen”, vertelt hij al vegend.

Tekst loopt door onder de tweet.

Ze zitten ó-vér-ál!

„Het is niet te doen, ze zijn werkelijk ó-vér-ál!”, zegt een vrouw. „Ik ben bang voor mijn kinderen. We moeten de vliegen constant verjagen met chemicaliën, maar die lucht adem je vervolgens ook weer in. Het is beangstigend.”

Op de vraag waar al die vliegen zo plotsklaps vandaan komen is nog niet een eenduidig antwoord te geven. Sommigen schuiven de schuld van de vliegeninvasie in de schoenen van een lokale boer. Volgens hen begon de ellende nadat de boer illegaal tonnen uitwerpselen van kippen had gebruikt als meststof. Vliegen zouden er vervolgens hun eitjes in hebben gelegd, waardoor de omliggende dorpen nu worden overspoeld met de kriebelige diertjes.

Onderzoekers hebben bevestigd dat ze een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart naar het gebruik van het „ecologisch gevaarlijk afval.”

Geen vlieg kwaad

Maxim Maksimov, hoofd van het pluimveebedrijf, heeft ruiterlijk toegegeven dat hij de kippenpoep heeft geleverd om als mest te gebruiken. Maar, naar eigen zeggen, doet hij daar geen vlieg kwaad mee. „Daar is helemaal niks uitzonderlijk of gevaarlijk aan. Het is veel beter dan het gebruik van chemicaliën”, zegt hij. Volgens hem ligt het gewoon aan het weer. „We hebben gewoon pech met een natte lente en de plotselinge temperatuurstijging hebben gunstige omstandigheden gecreëerd voor de vliegeneitjes.”

De boer, Andrei Savchenko, ontkent ten stelligste schuldig te zijn aan het veroorzaken van de vliegenellende. „Vliegen bestaan al miljoenen jaren en ze zijn overal”, zegt hij.