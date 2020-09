Dierenbeul slaat toe in Amersfoort, geslachtsdeel paard ernstig verwond

Het paard stond in het Schothorsterpark in een weiland dichtbij de Duivensteeg. De politie denkt dat de mishandeling plaats heeft gevonden tussen zaterdag 12 september en maandag 22 september.

„De eigenaar ontdekte een flinke wond aan het geslachtsdeel. Het paard is door een dierenarts behandeld maar de verwondingen zijn zo heftig dat het maar de vraag is of dit zal gaan genezen.”

De politie laat weten dat de eigenaar iedere dag naar zijn paard toegaat, maar dat de verwonding niet eerder is opgemerkt. „Het paard gedroeg zich normaal en had zijn halster niet om. Hierdoor komt het paard niet naar de eigenaar. Pas toen de verwonding door ontsteking van buiten zichtbaar werd is het ontdekt.”