Fietster (77) overlijdt na botsing met voetganger in Didam

Ter illustratie. Ⓒ ANP / ANP

DIDAM - Een 77-jarige fietster uit Beek (Gelderland) is zaterdagavond overleden nadat ze eerder op de dag in botsing was gekomen met een voetganger op de Bievankweg in Didam, meldt de politie zondag.