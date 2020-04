Zeeuw (23) met harddrugs op rijdt slingerend door stad

De man, afkomstig uit dezelfde Zeeuwse plaats, gaf bij zijn aanhouding al toe drugs op te hebben. „Een speekseltest gaf vervolgens aan dat de man positief testte op het gebruik van amfetamine. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier werd er door een arts bloed afgenomen”, meldt de politie dinsdag.

In de auto van de man vonden agenten zakjes met ’vermoedelijk verdovende middelen’. „De drugs zijn in beslag genomen. Deze vondst zal, naast het rijden onder invloed, meegenomen worden in het onderzoek tegen de verdachte.”

De politie benadrukt dat drugs in het verkeer ’absoluut taboe zijn’. „Dit geldt voor alle hard- en softdrugs. Dus ook voor ‘partydrugs’ als XTC en amfetamine. Rijden onder invloed van drugs levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid waarbij de bestuurder, inzittenden en overige weggebruikers het risico lopen (ernstig) gewond te raken.”

Bekijk ook: Pas op voor gladde wegen door regen

Dronken twintiger rijbewijs kwijt

Ook een 25-jarige bestuurder, eveneens uit Middelburg, heeft zich flink in de nesten gewerkt. Hij schoot in beschonken toestand vannacht op de A58 van de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt dinsdag voor gladde wegen. Het gaat om een eenzijdig ongeval; de auto liep ’aanzienlijke schade’ op. „De politie neemt een verklaring van hem af zodra dit mogelijk is.”

Ter controle is de automobilist nog naar het ziekenhuis gebracht. De man is zijn rijbewijs in ieder geval kwijt. „In het ziekenhuis is er bloed bij de man afgenomen om te bepalen wat zijn alcoholpromillage is. De auto is weggetakeld.”