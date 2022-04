Rai Vloet krijgt rijbewijs niet terug na veroorzaken dodelijk ongeluk

Vloet, die momenteel in Kazachstan voetbalt bij Astana was zelf niet in Alkmaar aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door advocaat Ruben Poppelaars: ,,Het betrof vandaag een formele zitting waarbij het eerder invorderen van het rijbewijs tussen juridisch moest worden bekrachtigd. Daar verzetten wij ons niet tegen. Met onze aanwezigheid willen we ons begrip en oprechte interesse in deze zeer ernstige zaak tonen.’’

Het staat volgens het openbaar ministerie vast dat Vloet op 14 november vorig jaar de auto bestuurde die het ongeluk veroorzaakte waarbij de 4-jarige Gio om het leven kwam. Officier van justitie Lies Visser vertelde tijdens de zitting dat het einddossier gereed is: ,,Hij heeft roekeloos, onvoorzichtig, met zeer hoge snelheid de aanrijding onder invloed van alcohol veroorzaakt.’’ De voetballer botste met zijn auto op die van een man, vrouw en hun twee kinderen, waarvan het jongetje later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweek.