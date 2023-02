Autodief rijdt Audi RS 6 in de prak, slechts een paar minuten na de roof

De eigenaar van de gestolen auto, waarvan de cataloguswaarde begint bij ruim tweehonderdduizend euro, zag eerder op beelden van beveiligingscamera’s hoe zijn auto werd gestolen en schakelde de politie in.

Minuten na de diefstal gebeurde het ongeluk. In de directe omgeving kon de politie al snel een verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of de man daadwerkelijk is betrokken bij de diefstal. De politie heeft met een hond in de omgeving gezocht naar sporen en eventueel andere verdachten.

Er raakte voor zover bekend niemand gewond bij het ongeluk. De eigenaar van de gestolen auto is door de politie opgevangen en is voor een verklaring overgebracht naar het politiebureau.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn weggesleept door een berger. De kruising bleef lange tijd afgesloten vanwege onderzoek en opruimwerkzaamheden.