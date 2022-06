Onafhankelijk onderzoek naar gang van zaken NPO-klokkenluider

Radiozender BNR berichtte eerder deze maand over een klokkenluider die bij het ministerie van Onderwijs een boekje open wilde doen over dubieuze financiële constructies bij de publieke omroep. Toenmalig minister Slob (Media) koppelde de klokkenluider aan zijn hoogste ambtenaar. De ambtenaar in kwestie bleek echter bevriend te zijn met Shula Rijxman, de voormalige topvrouw van de NPO. De klokkenluider voelt zich beduveld. Hij of zij had nooit met de hoge ambtenaar gepraat als hij/zij vooraf van de vriendschapsband met Rijxman had geweten.

Eerder vroeg de Tweede Kamer nog voor de zomer een debat aan met staatssecretaris Gunay Uslu over de kwestie. Maar Dijkgraaf, als minister verantwoordelijk voor het handelen van zijn ambtenaren, neemt de zaak nu over. Hij stelt dat de kwestie moet worden onderzocht door een partij buiten het ministerie, en kiest daarom voor de Auditdienst Rijk (ADR).

De onderzoekers van de ADR moeten de vraag beantwoorden of er correct is gehandeld in deze situatie, en „hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen”. Zowel het ministerie van OCW als het ministerie van Binnenlandse Zaken wilden eerder niet ingaan op vragen over de handel en wandel van de ambtenaar in kwestie.

Dijkgraaf drukt de klokkenluider in kwestie op het hart dat hij of zij zich nog steeds bij hem kan melden. „Richting de voor ons onbekende persoon benadruk ik dat de deur openstaat voor een vervolggesprek.”