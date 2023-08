Massaal op pad met de caravan en de camper: ’Helemaal in eigen bubbel vakantie vieren’

Aantal is in de afgelopen vijf jaar met 21 procent toegenomen

Bunnik - Vakantiegangers in heel Europa zijn massaal op pad met de caravan en camper. Uit de meest recente cijfers van de Europese koepel van caravan- en camperfabrikanten (ECF) concludeert de Nederlandse brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) dat het aantal caravans en campers in de afgelopen 5 jaar met 21 procent – oftewel 1,1 miljoen stuks – is toegenomen.