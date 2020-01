’Tumblegeddon’ verrast automobilisten

De hulpdiensten waren in de nieuwjaarsnacht zo'n tien uur bezig om iedereen te bevrijden en de weg in de staat Washington helemaal vrij te krijgen, meldden de lokale autoriteiten. Politieman Chris Thorson twitterde foto's van het 'tumblegeddon' (tuimelgeddon), zoals hij het noemt. Tumbleweed is de Engelse benaming voor tuimelkruid. Deze planten, ook wel steppenrollers genoemd, verspreiden hun zaden of sporen doordat de wind ze vooruit blaast.

Tuimelkruid is onder meer bekend van westernfilms: onder filmmakers is het een veelgebruikt symbool om de desolaatheid van de prairie te benadrukken.

'Tuimelgeddon' heeft niet geleid tot gewonden.