Man aangehouden voor aanrijding met motoragent

De agent achtervolgde een auto omdat de bestuurder hard wegreed nadat hij een stopteken had gekregen. Na het incident moest de politieman de achtervolging staken. De auto werd later zonder bestuurder aangetroffen in Krommenie. Het voorval gebeurde maandagavond rond 23.30 uur op de provinciale weg N203. Dinsdagavond meldde een man zich bij de politie die zei dat hij de auto had bestuurd.