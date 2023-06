LIVE | 30 jaar cel en tbs geëist tegen John S. voor bloedbad zorgboerderij en moord op schoenmaker

Volg de zaak hieronder via onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

Voor de officieren staat vast dat John S. niet handelde in een impuls toen hij op 4 mei 2022 schoenmaker Johan Quist doodschoot in Vlissingen. En evenmin toen hij twee dagen later dood en verderf zaaide op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam.

Daar schoot hij de 34-jarige Nathalie Ansink en Ann-Sofie Pors (16) dood, en joeg hij ook kogels in het lijf van de 12-jarige Roan Brink en de 20-jarige Fleur Kortleve. De laatste twee overleefden de aanslag ternauwernood.

Wraakexercitie

Volgens de officieren plande John S. zijn wraakexercitie lang tevoren. Zijn boosheid over het stuklopen van een nieuwe relatie, over gebrekkige hulpverlening en over problemen op zijn werk gaven opnieuw brandstof aan een diepe frustratie van vijf jaar eerder.

John S. was zelf cliënt op de zorgboerderij. Het was de gelukkigste tijd van zijn leven, zei hij eerder tegen de rechtbank Rotterdam. In 2017 moest hij vertrekken nadat hij een relatie aanknoopte met de minderjarige en kwetsbare Kirsten. Dat was, in zijn verwarde geest, vooral de schuld van eigenaresse Leonie Rietveld en van de moeder van Kirsten. Op deze twee vrouwen richtte zijn wraak zich volgens de officieren.

John S. schafte via Telegram voor 4500 euro een Glock aan en kocht daar voor 500 euro munitie bij. Via de site Bullchat regelde hij een afspraak met de Zeeuwse schoenmaker op wie hij zijn wapen wilde testen. Op het lichaam van Quist liet hij een tevoren geschreven briefje achter: ’Kirsten 4-5-2022. Fuck you’. De foto’s van het vastgebonden en bebloede slachtoffer stuurde hij aan Kirsten. De dag ervoor stuurde hij Kirsten een app: ’Yo Kirsten. Optie 1 is doen wat ik zeg.” Als ’optie 2’ stuurde hij Kirsten foto’s van een handschoen met skeletprint en het vuurwapen. Wat het OM betreft was dit een pure doodsbedreiging.

’Zieke poging’

Dat zag advocaat Arthur van ’t Hek anders. „Het was een zieke poging tot aandacht. Hij wilde alleen met haar praten. Een wanhoopsdaad.” Toen Kirsten er niet op inging liet hij haar zien dat iemand anders daar het slachtoffer van werd om haar een schuldcomplex te bezorgen.

Het was volgens de advocaat niets meer dan „de aanloop naar een suïcidale climax, waarvoor hij uiteindelijk te laf bleek te zijn. Hij had notabene zijn afscheidsbrief in zijn zak”, zegt Van ’t Hek.

Alles was gericht op zijn eigen afscheid, zei de advocaat. Niet op dat van anderen. John S. zou in paniek geraakt zijn toen hij dacht dat mensen op de zorgboerderij zijn wapen hadden gezien en schoot impulsief, zegt Van ’t Hek.

Quist zou hij eveneens in een opwelling hebben gedood. Hij had zijn wapen slechts meegenomen om zichzelf te beschermen, zei Van ’t Hek. „Hij voelde zich onveilig.”

Volgens de advocaat wilde John S. zijn leven lang alleen maar aardig gevonden worden. Hij had hooguit een vreemde manier om dat te uiten. „Hij kan nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd. Hij heeft dit nooit gewild. Maar daar heeft u geen boodschap aan.”

Meer over deze beladen zaak in De Zaak Ontleed met rechtbankverslaggever Saskia Belleman: