LIVE | Verdachte John S. hoort strafeis na bloedbad op zorgboerderij Alblasserdam

Volg de zaak hieronder via onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

S. staat terecht voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje op de zorgboerderij, op 6 mei vorig jaar. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam, terwijl hij 112 belde.

Een paar dagen voor de schietpartij, op 4 mei, zou S. een 60-jarige schoenmaker hebben doodgeschoten in Vlissingen. Die man werd levenloos in zijn winkel aan de Sint Jacobsstraat gevonden. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp.

Beelden van de vermoorde schoenmaker stuurde hij naar zijn ex-vriendin, die hij in 2017 op de zorgboerderij had leren kennen. Zij voelde zich hierdoor ernstig bedreigd.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum heeft S. een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij moordfantasieën ontwikkelde en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseerden de rechtbank om S. tbs met dwangverpleging op te leggen.