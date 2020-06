Zo beestachtig is nieuwe pedoverdachte in Maddie-zaak

Cristian Brückner, een nieuwe hoofdverdachte in de zaak Maddie McCann. Ⓒ Bild / ANP

BRAUNSCHWEIG - De Duitse politie is ervan overtuigd dat de verdachte Duitse pedofiel Christian Brückner inderdaad verantwoordelijk is voor de verdwijning van de kleine Maddie McCann. Christian was ter plekke bij het Britse meisje in Portugal, had een motief en de gelegenheid, ook had hij eerder seksuele misdrijven begaan. De veroordeelde sekscrimineel wordt nu bovendien verdacht van het kidnappen van een Duits meisje in 2015. Hij zou een veelpleger zijn.