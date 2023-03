Vader riskeert celstraf en verlies ouderlijk gezag Russisch meisje (12) in instelling geplaatst wegens oorlogskritische tekening

Masha Moskaleva (rechts) is in een instelling geplaatst omwille van haar tekening (links). Ⓒ Olga Podolskaya

Jefremov - In Rusland is een 12-jarig meisje in een instelling geplaatst omwille van een tekening waarop ze haar twijfels uitte over de oorlog in Oekraïne. Haar vader wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt de BBC.