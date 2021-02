Zwolse hulphond Indy gezocht: ’Ze leeft nog, zeker weten’

Indy’s baasje kampt met PTSS en een angststoornis. De hond kan haar helpen om de rust te bewaren in stressvolle situaties. „Ze gaat met mijn zus mee naar buiten of helpt haar bij haar angsten. Indy is echt heel erg belangrijk. Zonder haar kan Marjolein bijvoorbeeld ook niet naar de supermarkt”, legt zus Suzanne uit. Het wordt Marjolein allemaal even te veel om ook nog de pers te woord te staan.

Indy liep maandag eventjes los tijdens een wandeling. „Maar het is een jachthond. Waarschijnlijk heeft ze een geur opgepakt of iets gezien en is daar achteraan gegaan. We gingen al snel met vrienden en familie zoeken.”

Vorst

De zoekactie leverde niets op. Intussen werd het almaar kouder en kouder in Nederland, maar woensdagochtend gloorde er hoop. Indy zou zijn gezien in de buurt van Dalfsen. Suzanne: „We hadden kleedjes met haar geur eraan en de speurhonden gingen daar naar zoeken. We hebben nu een specifieker gebied waar Indy is of is geweest. Ze gaan er ook vanuit dat ze terugkomt, want het schijnt niet gek te zijn als een hond een wat langere tijd weg is. En dat denken wij ook.”